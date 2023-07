¿Nuevo amor en la casa? Rubén se la jugó y le pidió a Gran Hermano una cena romántica con Vivi

Las cosas cambian minuto a minuto en la casa estudio de Gran Hermano Chile. Y es que Rubén le confesó a Lucas, y posteriormente a Jorge, que Vivi le pidió una cena romántica para ambos. Luego de analizar la situación con el influencer y el modelo, quien le preguntó si la joven “¿te ha dado señales?“, el ex carabinero respondió que “me llama la atención, pero a la vez no (…) no creo que me de bola”, hasta que se decidió y finalmente acudió a Gran Hermano para concretar la solicitud. “Me gustaría conocerla más, no solo como una amistad (…) me gustaría que haya una rosa en la mesa, que es un detalle que me lo dijo”, expresó. ¿Será este el inicio de un nuevo amor?