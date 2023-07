Sebastián y Rubén sacaron chispas en intenso cara a cara: “¡No soy un personaje, entiéndelo!”

Un intenso y nuevo cara a cara fue el que se vivió en Gran Hermano Chile, donde la tensa relación entre Rubén y Sebastián quedó en evidencia luego de que el ex carabinero lo eligiera como el “menos empático”.

“¿Quién es el menos empático?”, leyó Rubén ante sus compañeros luego de llamar a Sebastián al trono, quien en tono irónico le comentó “pero di una huea’ (sic) buena po”.

“Creo que eres el menos empático. Tú dijiste ayer que venias a hacer convivencia, creo que no lo estás haciendo. Estás haciendo un personaje, pienso yo”, argumentó Rubén mientras era interrumpido por Ramírez.

Acto seguido, el productor de eventos pidió que “no me repitas la misma huea’ (sic) siempre”. El ex uniformado, en tanto, continuó diciéndole que “eres un personaje, cero cooperación de la convivencia, siento que eres la persona que menos ha aportado en la casa”.

“¿Tan pendiente de mi estás? (…) andas aguja”, preguntó Seba. “Obvio, atento siempre”, contestó Rubén. “¡Déjame, por favor!”, insistió Ramírez.

“Mínimo deberías ser empático y cooperar, entre todos, nada más que eso”, expresó Gutiérrez.

“Ya te dije. Me dices mil veces que soy un personaje. No soy un personaje, entiéndelo, como voy a estar en un personaje las 24 horas del día, hermano, tú eres para mí un personaje, que te haces el hueón’ (sic), un ‘m’ sonriente. Ese en un personaje”, añadió el productor de eventos. “Soy así, no soy agresivo si, físicamente no me gusta pelear, sí decir las cosas de frente”, expresó.