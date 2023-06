“Él no sabe estar en una relación estable”: Skarleth se sinceró sobre su pasado con Pailita en Gran Hermano Chile

En el primer día de encierro de Gran Hermano Chile, Skarleth profundizó en la relación que mantuvo con el conocido cantante urbano Pailita desde los 14 años. “Yo lo amaba a muerte”, aseguró la joven que recién cumplió la mayoría de edad. “No es como que el show mediático lo haya hecho porque es un cantante, era porque de verdad había amor de por medio”, expresó. Según relató, terminaron porque “él empezó a viajar (…) pasamos de estar cinco meses, yo todos los días en su casa, quedándome a dormir, a no verlo en 30 días”. “Después los mensajes ya eran menos… te llegaban pocos al día (…) yo estoy orgullosa de mí porque superé una relación que me costó dos años superar”. Finalmente, reflexionó al decir que “yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente porque la fama le cambió la vida… la plata y las mujeres en general, entonces él no sabe estar en una relación estable”.