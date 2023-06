Gran Hermano Chile: Viviana dejó en shock a sus compañeros al mostrar desconocido talento en el canto

Un particular momento se vivió en Gran Hermano Chile, luego que Viviana Acevedo sorprendiera a sus compañeros al mostrar su talento en el canto. El hecho ocurrió cuando la jugadora compartía con Ariel Wuth y Maite Phillips, instante en que el primero comenzó a cantar un extracto del tema “Llorar” del dúo Jesse & Joy. Sin embargo, no se esperaban la futbolista interpretara un afinado verso. “Gracias, me voy, me dio vergüenza”, dijo Vivi y se retiró del lugar, dejando a Ariel y Maite con la boca abierta.