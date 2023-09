Coni rompió en llanto y afirmó que desea abandonar Gran Hermano: “Me quiero ir, no soporto…”

Las discusciones entre Coni y Raimundo continúan al interior de Gran Hermano. Ante los conflictos Pincoya decidió hablar con Rai para calmar los ánimos, situación que le contó a la bailarina. Tras enterarse Capelli, aseguró que el participante la manipula: “Lo que está haciendo es manipularme, diciendo por aquí y por acá que yo le gusto y después anda haciendo hue… con la otra loca. Este hue… lo que quiere es que yo me vaya“. Mientras se desarrollaba la conversación con Jennifer, Constanza rompió en llanto y admitió que quiere dejar el reality: “Me quiero ir, no soporto esta hue… no quiero estar acá“, expresó. Tras la situación, la participante fue consolada por la oriunda de Chiloé y Fede. Pero el conflicto no quedó ahí, ya que Raimundo se desahogó con Pincoya entorno su vínculo con Capelli.