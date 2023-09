Coni comenta con Raimundo la actitud de Fede en Gran Hermano: “F hoy día, está crítico”

Esta tarde Raimundo le comentó a Coni sobre la actitud de Fede en Gran Hermano, luego de que la bailarina fuera aconsejada de no confiar en él por los gritos de los fanáticos a las afueras de la casa: “F hoy día, está critico, está muerto”, expresó. El comentario desató las risas de Capelli, quien también se refirió al respecto: “Me da penita pero yo no he hecho nada así que no tengo por qué esconderme”, aseguró. Minutos después, la participante sinceró en torno a lo que siente por él: “Me dan ganas de acercarme pero no me corresponde (…) está para la ca… porque quiere decirme cosas pero todavía no puede”, complementó.