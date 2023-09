Coni sorprendió a Fede con sincera confesión sobre iCata en Gran Hermano: “Es el tipo de mujer que…”

Parece que iCata está conquistando el corazón de Coni en Gran Hermano. Así lo dejó entrever la bailarina en una conversación que tuvo con Fede en la cocina de la casa más famosa del mundo, donde Capelli hizo un comentario entorno a la actitud de la nueva participante. “Que es linda ella, es muy tierna como, que me dan ganas de abrazarla pero siento que es muy fría“, comentó. El trasandino también quiso complementar los halagos hacía iCata: “Muy empática también, no creo que se frikee“, agregó. Minutos después Coni hizo una particular confesión que dejó sorprendido a Farell: “Su sonrisa, sus ojitos, muy linda. Es el tipo de mujer que me gusta de hecho. Físicamente hablando. Como que se vista así, pelito corto, ropa ancha, eso me gusta”, expresó.