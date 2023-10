Coni se excusó con Alessia tras comentario sobre sus dientes: “No sé en qué contexto lo dije”

Tras un intenso conflicto entre Ignacia y Estefi en Gran Hermano, Fran entró a la pieza a aclarar la situación. “Yo igual en varias ocasiones en la casa me he sentido como insultada, como el fin de semana que yo me fui, la Coni habló mal de mi cuerpo con Rai, de mis te…, de las operaciones y nadie tampoco le dijo nada”, expresó.

“A mí también me han insultado por mi cuerpo, por mis te… por mis cirugías, por todo y también a la Alessia, también hablaron mal de su cuerpo“, agregó Maira.

Ante estos dichos, Coni intervino para defenderse: “Fran yo no voy a entrar en discusión contigo, no me interesa. Tú me has insultado también, no te vengas a hacer“, comentó.

Minutos después Ignacia quiso responder a Fran entorno al tema: “Yo nunca he insultado el cuerpo de una mujer, porque yo sé lo que es sufrir por no sentirte segura por algo y no va a venir esta hue… aquí a retroceder todo lo que tal vez hemos logrado muchas”, comentó refiriéndose a Estefi.

Coni le exige explicaciones a Alessia

A raíz de lo mencionado con por Fran, Alessia se encontraba en la habitación, situación donde Capelli aprovechó de pedirle explicaciones: “Alessia cuéntame ‘al toque’ el contexto, porque yo quiero aclarar esto”, comentó.

Acto seguido, Alessia intentó calmarla: “Pero no te enojes, si yo no dije nada“, expresó. Pero la bailarina insistió en conocer la versión de la participante: “¿Qué fue lo que dije?“, preguntó.

Tras la insistencia, Alessia ahondó en la situación: “Estaban hablando de los dientes de alguien, o algo así (…) y dijiste ‘no como los de la Alessia, que son como feítos, como separaditos’ (…) pero te mandaste ese comentario”, aseguró.

En su defensa, Coni quiso responder: “Tendría que verlo Ale, pero de verdad tú sabes que todo lo contrario, es como cuando uno dice cualquier hue… (…) Con el Seba pasaron varias conversaciones con las que yo me pasé de límite porque tiene un humor muy negro“, confesó.

Finalmente Capelli decidió pedirle disculpas a la participante: “Discúlpame y no pienso eso, no sé en que contexto lo dije, eres una mujer hermosa“.

