Coni puso en tela de juicio la actitud de Alessia: “Me decepciona, se está dejando contaminar”

Coni habló con Scarlette y Vivi acerca del comportamiento de Alessia tras el conflicto por las pizzas: “Es que nada que ver, la Ale le contó al otro hue.., entonces hay más excusas para poner la h… más tensa”.

Sin embargo, Vivi salió en defensa de la participante desmintiendo la situación: “Yo le pregunté y no le dijo nada”, aseguró. Sin embargo, Capelli insistió en el tema, confirmando que la había escuchado: “Obvio que sí, si he escuchado, uno siente”, comentó.

Acto seguido la bailarina siguió con su cuestionamiento hacia la participante, revelando que se siente decepcionada de ella. “Le dije a la Ale ‘ya po, pídele a tu novio, si él sacó más de la cuenta’, no es para que vayas a contarle para generar más tensión cuando yo igual la he ayudado a ella caleta. Entonces como que me decepciona, se está dejando contaminar“, expresó.

Pero el sentir de Constanza continuó escalando: “Tengo ganas de pescarla y decirle un par de h…, te juro, pero porque le tengo cariño no lo hago”, aseguró.

Pese a ello, Vivi decidió creer en las buenas intenciones de Alessia: “Yo creo que es muy inocente a veces, pero ella no es mala”, respondió.

Pero nada tranquilizaba a Coni, quien continuó con su desahogo contra la jugadora: “No digo que sea mala, si por algo le tengo cariño. Si yo no la quisiera le habría dicho de una pégate la despabilada, que más encima andan gritando h…, pero porque la cuido y sé como es, no lo hago”

“Pero ella igual tiene que poner de su parte si no es una niña. Ella va a crecer cuando el resto la empiece a tratar como adulta, entonces yo mañana voy a conversar con ella como adulta”, agregó.

Finalmente, Capelli recalcó la poca firmeza de Alessia con Rai: “Si yo te digo algo a ti es porque es para ti, no porque tú ahora seas novia del h… tienes que hablarlo todo. Y si tú ves que él h… con el que estas la está cag…, tú le dices. Es como machismo puro, ‘yo como más porque soy hombre y lo que yo digo es ley'”, enfatizó.

