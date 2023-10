Coni puso la lápida a amistad con Pincoya tras conversación con Francisco: “Ella me desechó”

Coni no dudó en reclamarle a Francisco el distanciamiento que ha tenido la Familia Lulo en Gran Hermano. tras el conflicto de la participante con Pincoya.

“Me parece muy feo eso que siento que están haciendo ustedes (…) Tú mismo me has dicho, ‘no si somos tres’ y eso ya no es así”, disparó Capelli.

Durante la conversación, Coni acusó a Jennifer de ser culpable del distanciamiento: “Yo nunca quise distanciarme de la Pincoya, fue ella que me dijo a mí que se quería alejar. La Pincoya todos los días está amargada, está insoportable. No porque no me ponga a llorar significa que no me da pena, hasta fue a devolver la ropa que le regaló mi mamá”.

Papá Lulo quedaba cada vez más impactado con el desahogo de Constanza, quien siguió: “Me siento entre al espada y la pared, porque digo ‘qué pasa si un día me toca salvar y está la Pincoya y está la Scarlette’. ¿Qué? ¿Acaso soy traidora por querer salvar a mi amiga? Esa Pincoya hospitalaria, amigable, amable, conmigo no existe y yo estuve con ella en las peores”.

Coni en picada en contra de Pincoya

Sin embargo, Francisco actuó como mediador del conflicto y cuestionó la actitud de ambas: “¿Por qué no pueden, no enfrentarse, sino que pescarla de la mano e ir a conversar?”, preguntó.

Cuestionamiento que Coni respondió negando la solicitud de expulsión de Pincoya: “Obvio, tuvimos una conversación. Ella me dijo ‘no, es que tú’, ‘la cuestión de la expulsión’, yo le dije ‘no fue así como te lo pintaron (…) yo nunca pedí que te expulsaran'”.

“¿Entonces quién es la víctima de quién? Le tengo un cariño a los cabros, pero yo no he cambiado, no ando oliéndoles el (..) porque esa Pincoya que era así con todos (…) conmigo no lo es. De hecho conmigo es hasta grosera y a mí ya me tiene hasta acá. Entonces un día me va a pescar de malas y esto va ser peor”, agregó.

El consejo de Fracisco a Coni Capelli

Tras escuchar los argumentos de la participante contra la oriunda de Chiloé, Papá Lulo la aconsejó de ir a decírselo: “Eso mismo que tú me estás diciendo, tienes que sacarlo afuera y decírselo a ella”.

Luego de que el participante no le diera la razón a Coni, ella lanzó una dura crítica contra él: “No te voy a hacer tratar a ti de cambiar de opinión (…) Un amigo también le tiene que decir a la persona ‘oye sabes que esto no está bien, esto que estás haciendo no está bien'”.

Pero Francisco no dudó en parar en seco a Coni: “Yo traje dos vasos de leche ahora no por quedar bien contigo, ni quedar bien con ella, es por lo que yo siento (…) Siempre lo voy a hacer igual, así que no me digas ‘tú que te pegai pal lado de ella’. No porque yo converso contigo y converso con ella igual”.

Finalmente, la bailarina descartó la lealtad hacía la participante: “No, eso no es cierto. A mí lo que me molestó fue que ella conmigo me hizo la cruz, me desechó. Lo único que sé es que no le debo más lealtad a la Jennifer, ya me aburrí“, puntualizó.

