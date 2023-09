Coni lanzó irónico comentario a Pincoya en Gran Hermano: “Quiere tener una corona como la Trini”

¿Acaso boda en Gran Hermano? Pincoya y Fede se encontraban realizando secretamente los preparativos del matrimonio que harán al interior de la casa más famosa del mundo, situación que mantienen en completo hermetismo. Mientras Jennifer se encontraba armando la corona que utilizará en el evento, acompañada del trasandino, Coni no perdió oportunidad de molestar a la participante con el objeto, que la llevó a recordar a Trini: “¿Una corona como la Trini?“, a lo que Pincoya respondió: “Ahí me ca…“. Minutos después Capelli, continuó haciendo referencia a la ex participante: “Quiere tener una corona como la Trini, supiera que la traicionó, que lindo”, expresó.