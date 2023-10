Coni no le creyó Alessia tras escuchar gritos de apoyo a su romance con Rai: “Mentirosa”

Esta tarde las participantes de Gran Hermano escucharon desde el patio los gritos de apoyo de los fanáticos de la casa más famosa del mundo, lo que llamó rápidamente la atención de Coni, quien comenzó a preguntar a Vivi que era lo que habían gritado, pero la participante le contestó que no había escuchado. Sin embargo, Alessia quiso responder a la interrogante de Capelli: “¿Qué gritaron antes? Gritaron Alessia y Rai, los amamos”, aseguró. Pero la bailarina no quiso creer en la versión de Alessia. “Mentirosa”, comentó. Tras ser tachada de mentirosa, Alessia reveló quienes le habían escuchado eso: “Te lo juro, ósea eso me dijo la Pinco y Jorge, pero en volá’ es mentira”, explicó. Finalmente la bailarina lanzó irónicamente una carcajada insistiendo en la poca verdad de los dichos. “Lo más probable amiga”, puntualizó.