El empoderado consejo de Ignacia Michelson a Coni en GH: “No necesitamos a un hombre para estar bien”

Tras una seguidilla de conversaciones que terminaron en pelea entre Coni y Raimundo en Gran Hermano, Pincoya le comentó a Capelli que el participante se sentía solo, a lo que la bailarina contestó tajantemente: “Entonces que se cambie de pieza”. Tras la insistencia de Jennifer en la situación, Constanza se quiebra en llanto reprochando la actitud distante de Rai: “No me trata así (..) cuando el la ca.. y me pidió disculpas, yo al toque lo abracé, para qué lo iba a torturar emocionalmente, pero conmigo si es así”, expresó. Minutos después Coni fue consolada por Ignacia Michelson y Alessia, quienes también la aconsejaron: “A veces no necesitamos un hombre para estar bien”.