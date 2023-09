Coni se fue con todo contra Fran y Raimundo en Gran Hermano: “No me importa su estadía”

Coni hizo tajantes votos de nominación en Gran Hermano. El primero en ser nominado por la bailarina fue Raimundo, a quien le entregó 2 votos asegurando que desconfía de su actuar: “Raimundo ha demostrado bastantes actitudes que me parecen muy desconfiables, contradictorias. A veces una intención no positiva”, expresó. Minutos después entregó su voto restante a Fran, donde también quiso dar sus polémicos argumentos al respecto: “Me parece bastante falsa, hipócrita, mentirosa. A mí no me importa su estadía acá, no me mata la existencia, puedo dormir tranquila y puedo comer tranquila. Voy a seguir acá llegue quién llegue, así que mi punto es para ti Francisca porque debut y despedida“, aseguró.