Ignacia rompió en llanto tras profunda conversación con Fede en Gran Hermano: “No somos perfectos”

Tras tomar la decisión de irse, Fede e Ignacia tuvieron una emotiva conversación antes de su partida de Gran Hermano.

En ese contexto, el ahora ex participante expresó su sentir entorno a lo sucedido con Coni y su votación por Fran para el reingreso a la casa más famosa del mundo. “Yo me siento mal conmigo, somos muy diferentes”, expresó.

Ante esto, Michelson intentó convencer a Farrell de quedarse en la casa: “No te puedo decir que te quedes si te estás sintiendo mal, pero siento que las cosas se pueden remediar igual” comentó.

Acto seguido, la participante entre lágrimas le reveló lo que él significaba para ella: “Fede es el que me acompañó cuando yo estaba mal (…) Yo te conozco, todos somos humanos, todos la cag…, no te tortures por una cosa. No somos perfectos, somos humanos”, agregó emotivamente.

También, Ignacia recordó momentos que vivió junto al participante: “Yo sé cómo eres, te conozco desde antes, cuando estuvimos en la mie…, no comiendo. Esto no te define para nada, no te vayas sin demostrarlo. Confía en ti porque yo confío en ti”, finalizó y cerraron la conversación con un cariñoso abrazo.

