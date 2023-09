Eskarcita sacó sus garras contra compañeros de Gran Hermano: “Llevo una semana y me están llenando ya”

Esta tarde Pincoya y Eskarcita compartieron una sincera conversación en los tocadores de Gran Hermano, donde criticaron de la cantidad de horas de sueño que tienen los demás jugadores al interior de la casa. “Yo igual duermo pero no tanto”, comentó Jennifer, a lo que Eskarcita respondió: “Pero tú igual entretienes a la gente po”. El comentario desató las risas de la oriunda de Chiloé, asegurando que es de armas tomar: “Si igual peleo yo, esas otras me sacan los choros del canasto“. Algo en lo que estuvo de acuerdo la nueva participante de la casa más famosa del mundo. “Me imagino, a m[i también me pasaría, llevo una semana y me están llenando ya (…) si quieren estar durmiendo que vayan a dormirse a su casa”. Finalmente las participantes terminaron comentando experiencias personales.