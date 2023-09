“El día que salga a placa, se va a ir”: Pincoya advirtió una posible eliminación de jugadora en Gran Hermano

Esta tarde Pincoya y Fede estuvieron hablando acerca de la próxima placa de eliminación, donde nuevamente Jennifer criticó la estrategia de sus compañeros: “Ellos no saben jugar, si se votarán entre ellos sería diferente”. Minutos después, la oriunda de Chiloé aseguró que la única que le podría hacer peso en una posible eliminación es Alessia: “Yo no le voy a hacer competencia a ella, pero el día de mañana que ella salga en placa, se va a ir ca… porque la gente ve que ella me vota siempre”, expresó. ¿Será que Pincoya tiene razón?