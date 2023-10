Eskarcita reveló incomodidad de Alessia en Gran Hermano: “Lo malo es no pedir disculpas si sabe que te molesta”

Esta tarde en Gran Hermano, Eskarcita, Vivi y Coni comentaron una marca que le hizo Rai a Alessia en el cuello, donde Scarlette reveló detalles acerca del cuestionamiento propio que se hizo la participante.

“Yo igual le dije, porque empezó así como ‘Yo he hecho muchas cosas mal desde que llegué’. No dijo así como ‘¿Qué tan malo es que te hagan un chupón?’. Y las chiquillas ‘ay no, si da lo mismo’, y yo como que la quedé mirando y ahí le dije ‘es que no es malo que te hagan uno, yo creo que lo malo es no pedir disculpas si sabe que a ti te molesta'”, aseveró.

Tras esto, Vivi mostró de inmediato su preferencia por la ex pareja de Alessia: “¡Por eso que vuelva Bambino!”, exclamó golpeando la mesa.

Sin embargo, Eskarcita continuó explicando la incomodidad que sintió la participante: “Después empezó así, estaba acomplejada y decía ‘oh creo que la he cag… desde que volví’, y todos así como ‘ay no si no has hecho nada’. Yo le dije ‘ay si igual ese es como un sentimiento colectivo que todos pasamos, todos nos cuestionamos todas esas hue…’“.

De pronto Coni interrumpió a Scarlette para bromear respecto a su poco cuestionamiento: “Yo no”, aseguró. Afirmación que fue inmediatamente contestada por Vivi: “Deberías”, dijo entre risas.

Finalmente Capelli no dudó en poner en contexto su broma: “No. O sea, sí lo hago pero no al nivel de sentirme culpable. En ese sentido soy muy compasiva conmigo misma, como que digo/hago lo que puedo. Obviamente que me equivoco todos los días”.

Síguenos en