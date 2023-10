¿Le cerró la puerta? Sincera conversación de Fran con Alessia dejó al descubierto qué siente por Seba

Fran mantuvo una íntima conversación con Alessia en Gran Hermano, donde admitió su verdadero sentir sobre su amorío con Seba: “Lucas agarra mejor“, expresó entre risas. Minutos después relató cómo se sintió tras un cariñoso momento que tuvo con el participante: “Igual me siento mal, aparte tampoco me gusta. El Lucas como que me gustaba, ósea ya no sé, pero me gustaba, es diferente. A mí el Seba no me gusta y anoche me empezó a decir como que yo igual le gustaba”, aseguró. La historia sacó las risas de Alessia, con quien nuevamente Fran reflexionó al respecto: “¿Él pensará que yo quiero estar con él? (…) ¿Obvio que yo le debería decir verdad? Como que no estoy buscando una relación y la hue… o me cag… de la risa“, comentó. Finalmente Alessia le entregó un honesto consejo: “No sé, haz lo que tú sientas, si sientes que te lo dice en serio”, puntualizó.