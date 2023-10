Un ofuscado Seba no soportó el sincero comentario de iCata: “Cámbiate de pieza mejor”

Esta tarde Seba quiso a defender el sueño de iCata ante Coni, Scarlette y Vivi en Gran Hermano, asegurando que la participante desea cambiarse de pieza por las conversaciones nocturnas de sus compañeras en un alto tono de voz. “Creo que la Catita está evaluando cambiarse de pieza”, expresó.

La situación fue confirmada por la iCata, desatando las burlas de Sebastián hacia ellas, pero fue prontamente increpado por Eskarcita: “Pero desde que llegaste tú”, aseguró.

Minutos después iCata realizó una acotación que descolocó al participante: “Puedes cuando hables en la noche, bajar un poco (…) hablaste muy fuerte también. Tienes la voz muy alta, no te das cuenta”.

El comentario no le gustó para nada a Seba, quien dijo que no la defendería más. “¿Catita, sabe qué más? Si quiere, se cambia. Si quiere, no. No la defiendo más”, disparó.

Acto seguido continuó con sus descargos hacia la periodista e influencer, asegurando que es él quien la protegía del ruido que hacían sus compañeras de pieza.

“Catita, en buena onda le digo, porque yo ayer la estaba defiendo, porque mientras usted estaba durmiendo, ellas estaban haciendo ruido (…) Cámbiate de pieza mejor nomás“, finalizó visiblemente molesto.

