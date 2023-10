iCata paró los carros a Pincoya tras negarse a participar en dinámica: “No estoy compitiendo”

Esta tarde iCata cocinó galletas para los participantes de la casa de Gran Hermano, pero sólo les iba a dar a quienes dijeran alguna característica positiva de ellos mismos, dinámica que fue cuestionada por Pincoya.

“¿Cómo nos vas a dar galletas si te decimos cosas positivas?, preguntó la oriunda de Chiloé a su compañera, quien respondió: “No, sólo si dicen una cosa positiva de ustedes mismos, por ejemplo ‘yo soy alegre, ella es amable’, ¿tú que eres?”.

Ante la pregunta, la participante, un poco malhumorada, contestó: “Pura ‘shit’, enojona”. Sin embargo, Catalina no dudó en destacar las características buenas de Pincoya: “Eres chistosa, solidaria…”.

Sin embargo, Jennifer no dio su brazo a torcer y continuó con su parada. “Yo no quiero decir esas cosas, denme a mí nomás, sin decir nada”, aseguró. Pero su compañera no dejó que se saliera con la suya: “No, tienes que decir algo bueno sobre ti misma”, repitió.

A pesar de la insistencia, la participante continuó negándose a la dinámica: “No, si no yo hago mi propia galleta, hago un galleton gordo. Mira, yo con un litro de leche te puedo hacer galleta, un poco leche con Quaker y una de esas cosas que hacen ustedes”, aseguró.

Finalmente iCata no toleró la negativa de Jennifer y quiso aclarar el punto: “Yo no estoy compitiendo, yo sólo quiero que digan algo lindo de ustedes mismos”, enfatizó.

La respuesta desató la ofuscación de Pincoya, quien siguió con su negativa hasta el final: “¡No! Yo no quiero decir nada bonito de mí”, exclamó.

