Ignacia Michelson acusó que Fran la imitaba en Gran Hermano: “Estaba haciendo mi personaje”

Esta tarde Ignacia Michelson, Coni y Eskarcita se encontraban realizando los preparativos para el asado. Durante esta situación las participantes conversaron acerca de Francisca Maira, quien se convirtió en la última eliminada de Gran Hermano. Michelson aseguró que Fran habría estado imitando su personalidad: “Desde que entró a la casa me cae para la… dije está haciendo mi personaje y lo exagera”. Ante el comentario, Coni complementó la observación: “Y mal porque es falsa”, pero los comentarios no quedaron ahí, ya que también Eskarcita dio su opinión: “Igual si te haces la zo… y no te… que lata”, cerró.