¿Sale “remember”? El cariñoso reencuentro de Jorge con su ex polola en Gran Hermano

Jorge recibió la inesperada visita de su ex polola, Stephanie, en Gran Hermano, un viejo amor que todavía causa estragos en su corazón. Apenas el participante la vio, se dieron un largo y cariñoso abrazo, acompañado de la frase: “Tanto tiempo”. Los jugadores de la casa la recibieron muy alegremente y Pincoya no se demoró en revelar las infidencias que tiene con Jorge. “Oye no sabes ná’, este chico del diablo me hace que yo le haga masajes en las patas”, comentó. La situación causó las risas de la ex enamorada de Jorge, quien se moría de ganas de conocer a la oriunda de Chiloé. Posteriormente la ex pareja se dirigió a una de las habitaciones para conversar de forma más privada y ponerse al día en su reencuentro. En ese contexto, Stephanie se sinceró con el participante: “Yo no vine por la experiencia, vine a verte a ti“, expresó.