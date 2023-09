Jorge y Fran hablaron sobre rumores de infidelidad de polola de Hans: “Que no sepa, porque…”

Esta tarde en Gran Hermano, Jorge abordó con Fran los rumores de infidelidad que han surgido entorno a la pareja de Hans: “De Hans a mí me han dicho hue… fomes de la pareja“, expresó Jorge. Ante esto, Maira quiso averiguar más al respecto: “¿Quién te dijo? ¿La Nacha?”, preguntó. El participante dijo que sí y le reveló información: “Ni cag… le diría (…), la mina había cerrado el Instagram, que estaba con otro hue… una mie… po’”, comentó. Tras escuchar la versión de Jorge, la participante lo aconsejó a no revelar esa información: “Parece que es verdad, pero que no sepa, porque le van a ca… la cabeza“, aseguró.