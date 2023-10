“¿Quieres que te pida pololeo?”: Jorge intentó zanjar su relación con Skarleth con inespereda pregunta

Anoche Jorge Aldoney y Skarleth Labra aclararon los términos y condiciones de la relación que están formando al interior de Gran Hermano,

En la conversación, la jugadora hizo un llamado de atención a Jorge, asegurando que comentó en vivo que eran pareja, ante lo que Jorge respondió: “Yo hablé de una relación, jamás dije eso. Ese rollo te lo pasaste tú”.

Sin embargo, Skar quiso recodar sus palabras exactas: “Dijiste ‘es distinto estar aquí dentro en pareja'”. Tras esto, el participante quiso continuar con su aclaración: “En pareja, pero no me refiero a una relación amorosa consumada, qué te pasa “ , aseguró.

Entre dimes y dires, finalmente, la participante concluyó: “Eso hay que ser entonces amigos con ventaja“, a lo que Jorge respondió: “Pero si eso somos”.

Sin embargo, la participante, fiel a su estilo, no quedó conforme y aprovechó de aclarar un punto: “No, ya no somos amigos (…) lo que estamos teniendo ahora es una relación”, puntualizó.

El comentario desató las risas de Jorge, quien le preguntó por las claras a Skar si quería pololear con él: “Tú me estás reclamando lo que me acabas de decir (…) no te entiendo, te pisas la cola, cuéntame ¿qué quieres? ¿que te pida pololeo?”, preguntó.

Finalmente Skarleth hizo la aclaración definitiva en torno al tema: “No, escúchame (…) Entonces esto que tenemos ahora es como una relación seria”.

