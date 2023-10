Lucas admitió a Eskarcita que lo atemoriza en Gran Hermano: “Eri brígida, me das susto”

Esta tarde Lucas comentó con sus compañeros en Gran Hermano sobre su idea de una máquina dispensadora con fichas, en la que se pudiera obtener dulces o helados. Pero al parecer la iniciativa no le gustó mucho a Eskarcita, quien puso cara de pocos amigos al participante tras escucharlo. Ante esto, Lucas le transparentó a Scarlette que lo asusta: “Eri brígida igual, a mí me das susto igual. Ahora, te tengo un poco de susto. Más que susto, un poco de temor“, expresó. Tras los comentarios, Pincoya no dudó involucrarse en la conversación: “¿A quién?”, preguntó. Cuestionamiento que fue respondido por Crespo: “A esta (Skarcita), que es brígida po. Yo no cachaba. Se hace la calladita“, aseguró. Afirmación que fue desmentida por Scarlette: “No, si yo soy buena onda”, comentó. Pero Lucas insistió: “No si esas son las peores, es como la Vivi (…), como si buena onda, pero dile algo: ‘No y qué’”, expresó imitando a la participante.