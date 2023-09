Fede dio tajante respuesta a Mónica por su piscinazo al desnudo en Gran Hermano: “Para educar está la escuela”

Mónica no se guardó nada y le puso los puntos sobre las íes a Fede tras el desnudo que protagonizó con Pincoya en la piscina, para sellar su “boda” en Gran Hermano. La participante le dejó muy claro su pensar al trasandino al respecto: “Si a ustedes les gusta su espectáculo para ser famosos, perfecto”. Ante los dichos, Fede negó que fue por motivos de fama sino que fue para divertirse, a lo que Mónica respondió tajantemente: “No me digas que no, porque eso a la gente le gusta, esos escándalos les encantan (…) qué ejemplo le están dando a los niños“. Tras escuchar los comentarios, Fede quiso defenderse ante las acusaciones. “Yo al menos acá no estoy para educar a nadie, para eso está la escuela y están los padres“.