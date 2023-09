"Hubiera sido rico...": Rai descolocó a Coni con inesperada confesión y ella lo encaró por sus coqueteos a Fran

Esta tarde, mientras Raimundo y Constanza sostenían una fuerte discusión en Gran Hermano, el jugador lanzó una inesperada confesión a la bailarina: “Hubiera sido rico conocerte en otro contexto”. En respuesta, Capelli lo encaró por sus intensos coqueteos con Francisca: “Rai, yo no soy la Fran (…) Me da pena perder tu amistad”. Finalmente, la concursante arremetió nuevamente con una frase sin anestesia contra Raimundo: “Tú y ella se me cruzaron porque son unos ma… Me faltaste el respeto”, expresó.