La advertencia de Papá Lulo a Raimundo en Gran Hermano: “Yo soy derecho y me gusta que sean…”

Franciso tuvo una tajante conversación con Raimundo esta tarde en Gran Hermano, donde se sinceró acerca de sus valores: “Yo soy se una pura línea, a mi me gustan las hue… derechas. Yo soy derecho y me gusta que sean derechos conmigo“, expresó. Ante los dichos del participante, Raimundo lo interpeló al respecto: “Qué lata estar dando algo que no lo recibes de vuelta en ese sentido”. Acto seguido Papá Lulo continuó con su reflexión: “Yo soy leal, como cuando me presenté dije que soy más leal que un perro, soy honesto y soy sincero (…) yo soy así”, agregó. Además, el recién reingresado también hizo mención a su salida de Gran Hermano, asegurando su molestia algunos de los participantes: “Igual no me fui enojado, me fui molesto”, finalizó.