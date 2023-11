Gran Hermano le paró los carros a Pincoya: “A veces está bueno tener autocrítica y asumir errores”

Pincoya tuvo una acalorada discusión con Gran Hermano tras solicitar el uso del sauna, declarándole la guerra por tener “favoritos” al interior de la casa más famosa del mundo. “Estamos en guerra porque estoy enojada contigo. Si me molesta algo, lo voy a manifestar porque no soy ninguna persona arrastrada”, disparó. Ante las acusaciones, Gran Hermano no dudó en responderle a Jennifer y sacarla de su error: “Yo no tengo preferidos en mi casa, si tú crees que te estoy perjudicando deliberadamente, no sé por qué permaneces en mi casa”, cuestionó.