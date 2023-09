“Ya no eres uno de nosotros”: Coni y Raimundo protagonizaron nuevo cruce y parecen alejarse en Gran Hermano

¡Otra vez pelean los “gatitos”! Una nueva discusión tuvo Coni con Raimundo esta tarde en Gran Hermano, la que se desencadenó luego que Jennifer lo tratara de “pobrecito”. El comentario provocó la molestia de la bailarina y aclaró la situación a Pincoya respecto al participante: “Rai ya no es de los nuestros”. Ante esto, Raimundo contestó tajantemente: “Ustedes me echaron (…) pudimos ser tan fuertes y me pusieron la espalda”. Minutos después Capelli continuó asegurando que el participante mantenía una estrategia con Francisca: “Prefiero llorar y que me decepcione una vez más, a que perder la oportunidad de querer a alguien que me hace bien”. ¿Será un guiño para Fede?