Pincoya reveló detalles a su hermana acerca de su amistad con Raimundo: “Sentí que me traicionó”

Pincoya se sinceró con su hermana durante su breve estadía en Gran Hermano, donde la participante explicó los motivos de por qué no quiere encariñarse con los jugadores: “No es que yo no los quiera, es que no me quiero encariñar porque cuando yo peleo con alguien que tú quieres, te duele“, expresó haciendo referencia al conflicto con Coni. En este contexto, Araceli le comentó a Jennifer que le gustaba la amistad que tenía con Raimundo porque la había salvado de la placa, a lo que Pincoya respondió: “Sí, pero ahora yo no sé si lo hizo para quedar bien nomás po’, uno no sabe. (…) Igual nomás que peleaba, si me caía bien pero igual se pone…”, argumentó. También las hermanas ahondaron en la breve relación que tuvo con Alessia: “No estaba pololeando, se estaba haciendo lindo. Igual sentí que me traicionó”, puntualizó la oriunda de Chiloé.