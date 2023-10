Pincoya se abandera por Alessia y entrega sabio consejo a Rai: “Ella priorizó una amistad”

Raimundo se acercó a Pincoya en Gran Hermano para hablar sobre la decisión de Alessia, quien votó a Lucas para que volviera a la casa: “¿Qué opinai tú de lo que hizo la Alessia?”, preguntó. Ante la consulta, la oriunda de Chiloé respondió que “Ella priorizó una amistad”. Sin embargo, Rai quiso ahondar en la situación: “La vi porque caché que estuvo esta semana muy triste, que lloraba, que me extrañaba. Y si no hubiera entrado por el público, ahí hubiera quedado“, reflexionó. También, el participante hizo énfasis en la votación su antiguo amor: “La Coni lo mismo que votó por mí, bajó la mano y cambió su voto, entonces…”. Finalmente, tras escuchar el sentir de Rai, la participante le entregó un sabio consejo para tranquilizarlo: “Te doy un consejo, ni hables del tema. Cualquier cosa que quede acá, en tu corazón no más“, expresó.