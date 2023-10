Pincoya arremetió contra Eskarcita y Seba en Gran Hermano: “Me doy cuenta quién es quién”

A Pincoya se le acabó la paciencia e hizo una fuerte critica hacía Eskarcita y Sebastián en Gran Hermano. “La Scarlette es bien cizañera, igual que este otro”, dijo aludiendo a Ramírez. Minutos después, continuó con el descargo, que era escuchado por Papá Lulo: “El hue… cambia todo, que me siga huev… Conmigo no le va a resultar, es muy mala clase ese tipo“. Más tarde la oriunda de Chiloé, se acercó a Alessia para aconsejarla respecto a la situación: “A mí no me interesa lo que diga este pende… de mí, ni nada. (…) No sabe de dónde agarrarse para enlodar a la gente. Él viene a jugar otro tipo de juego. Yo no voy a permitir que él a ti te grite porque tú hayas dicho que querías que entre Lucas. Yo también entiendo que querías que entre Rai, pero es una opción que se da”, sostuvo. Finalmente Pincoya puso en advertencia a Alessia sobre la estrategia de los participantes: “Lo que hace la Scarlette es el mismo juego que está jugando Seba. Ellos se agarran de eso para permanecer acá en la casa, pero obviamente yo me doy cuenta cada vez quién es quién” puntualizó.