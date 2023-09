Pincoya arrasó con todos ante repechaje en Gran Hermano: “Vienen los mismos de siempre, el mismo perraje”

Esta tarde las participantes de Gran Hermano se encontraban haciendo el cambio de sÁbanas de las camas para el reingreso de los 5 jugadores que hoy volverán a entrara la casa por repechaje. En este contexto, Ignacia quiso bromear al respecto: “Se nota que vienen cambios”, expresó entre risas. El comentario no le cayó nada de bien a Pincoya, quien no demoró en dar su opinión: “Ah ya tremendos cambios, viven los mismos ahue… de siempre. El mismo perraje ese. Te creo que hubiese llegado gente nueva”, comentó. El punto de vista fue apoyado por Ignacia, iCata y Scarlette, situación que dio pie a Jennifer para continuar con su descargo: “Despotricaron tanta mier… de acá. ‘Ah que no me gusta’, ‘ah que estoy aburrida’, que vienes a hueb… entonces.(…) Hay gente que sí, que las primeras semanas se fue y en realidad no alcanzó a disfrutar nada porque tampoco la gente los conocía”, puntualizó.