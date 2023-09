“Se me van las cabras pal’ monte”: Pincoya ofrece disculpas tras protagonizar fuerte conflicto en Gran Hermano

¡Este fin de semana los ánimos en la casa de Gran Hermano se cortaban con cinzel! Pincoya usó el confesionario para dar explicaciones acerca de la agresiva pelea que tuvo con Francisca: “De repente con la gente que convive se va de madres, pero eso no quiere decir que no haya un cariño (…) de repente se me van las cabras pal’ monte”. Minutos después la oriunda de Chiloé ofreció disculpas: “Hago mi mea culpa(…) disculpa a la gente que me apoya y a mi familia”, expresó con tristeza.