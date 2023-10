Pincoya le explicó a Coni por qué decidió rifar la ropa que le regaló su mamá: “Mi gente lo necesita”

Coni y Pincoya se enfrentaron en un cara a cara en Gran Hermano, donde tuvieron que hablar sobre los conflictos que ha atravesado su amistad.

La dinámica se tensó, cuando le preguntaron a Constanza acerca de la rifa que propuso Jennifer con la ropa regalada por su madre.

“Si bien yo fui comprensiva contigo, fue nada más para que no siguiéramos generando algo negativo entre nosotras dos, pero sí, me dolió. Porque para mi mamá es lo más sagrado que tengo y yo sé que ella te lo regaló como un agradecimiento de lo que habías sido”, expresó.

Minutos después la oriunda de Chiloé tuvo la posibilidad de responder al desahogo de Capelli: “En realidad lamento que te haya dolido. Son muchas cosas, yo no estoy acostumbrada a recibir regalos y menos regalos caros, regalos de diseñador menos, que se lo agradezco a tu mamá. Te lo agradezco a ti”, sostuvo.

“Y yo lo quiero compartir porque es mucho para mí y siento que al dárselo a una organización, yo me voy a dejar algunas cosas, pero quiero compartirlo porque mi gente lo necesita“, agregó.

Finalmente, Coni aceptó los argumentos de Jennifer con cierto recelo: “Yo respeto tu libertad de decisión, es un regalo. No puedo decirte qué es lo que tienes que hacer con él, pero tampoco no puedo manifestar que sí me dolió. Y que no lo comparto, no lo entiendo, pero lo respeto”, puntualizó.

Síguenos en