Pincoya hizo fuerte advertencia a Skarleth ante repechaje en Gran Hermano: “Si vuelve, ojalá…”

Esta tarde Pincoya hizo un sincero descargo entorno a la fallida amistad que tuvo con Skarleth al interior de la casa de Gran Hermano, luego de que Jorge le cobrara sentimientos tras su salida: “porque me dicen a mi no más, si ella igual me hacía hue… po’“, expresó. También comentó el conflicto que tuvo con la ex participante debido al comentario a la ex relación con el cantante urbano Pailita: “La cosa fue que yo un día estaba en placa y dije el ‘apoyo a la música urbana’ y nombré al hombre, y con eso la mujer me peló ahí (…) armó una tremenda toletole”, comentó Jennifer. Bajo la misma línea, minutos después agregó: “Al final quedó mal, si tú ya tienes pareja, qué andai’ hue… con otros que no pasa nada”. Finalmente Pincoya finalizó su descargo: “Yo esperé el momento, se la hice cortita chao. Le di agüita, le di manguera, harta manguera (…) ahora está afuera y si vuelve, ojala que venga en otra pará’, que si sigue hue… a la primera que salga en placa se va a ir cag…“, expresó.