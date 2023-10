El implacable silencio de Coni ante duras provocaciones de Seba: “Ya no es lo mismo tu relación con…”

Seba le sacó los trapitos al sol a Eskarcita buscando a provocar a Constanza Capelli en Gran Hermano.

“¿Por qué le dijiste la otra vez a la Coni que le faltaba puro comerse al Bigote?”, preguntó. Ante el provocativo cuestionamiento, Scarlette respondió: “No tengo que darte explicaciones a ti Sebastián. El debido tema lo hablaré con los involucrados, no contigo”, expresó.

Minutos después, Ramírez siguió buscando sacar de quicio a la participante y fustigó nuevamente. “Oye pero la Alessia la hizo en 3 días, tú te demoraste 2 meses en sacarle un piquito al Rai“, comentó.

A pesar de los venosos dardos, la bailarina mantuvo el silencio y Scarlette salió en su defensa: “Está pasado de moda pelear por hombres Sebastián, ya no competimos“.

Ante la nula reacción de Coni, Seba continuó: “¿En qué fallaste ahí?”, preguntó, pero Eskarcita defendió nuevamente a su amiga: “Ya Seba, si ya no te están grabando. Están mostrando lo que pasó el fin de semana, no tienes que seguir siendo un desagradable”, expresó.

Coni seguía sin emitir ninguna palabra y Sebastián no se dio por vencido: “Mira que se ven bonitos. Mira la Alessia, un amor, encanto, dulzura. Lindos angelitos, lindos preciosos“, comentó mirando a Raimundo y Alessia a través de la ventana.

Round 2: Relación de Coni y Vivi

Tras el silencio implacable de Constanza, Vivi también salió en su defensa, recibiendo parte de los densos comentarios de Sebastián: “Yo estoy hablando con la Coni, ya la defendiste. ¿Por qué no me la sacai’ de encima cuando se pone chúcara? No te pongai’ celosa Vivi tampoco, no pasa nada. Ya no quiero nada con la Coni, no seas celosa”.

Fue en ese momento, cuando Capelli recién se dirigió al participante tildándolo de “ridículo”.

Pese a ello, Seba insistió en la ex relación de las participantes: “No creo que quieras una amistad con la Coni po’“, expresó dirigiéndose a Vivi, quien contestó al mismo tiempo con Capelli: “Y eso a ti que te importa”.

“¡Ay se defienden! Después como es la Coni, mañana va a estar arriba tuyo ahí en el sillón. Sí, así es la Coni. Así de desquita, o de la mano o la cucharita en la cama. (…) La Vivi te anda coqueteando, te anda agarrando la cintura”, agregó.

“Eso es muy correcto, qué te importa”, le contestó la bailarina.

Round 3: Conflicto de amistad entre Coni y Pincoya

A pesar de todo lo anterior, Sebastián todavía buscaba el enojo de Coni comentándole un tema sensible: “Ya no es lo mismo tu relación con la Pincoya“. Pero Coni mantuvo la calma y sólo respondió: “Qué pesado, hue…”.

Scarlette ya no daba más con los comentarios del participante y quiso devolverle el comentario: “Tampoco es lo mismo tu relación con Rai. Mira que querías que entrara y como que te dejó de lado por la Alessia“, enfatizó.

“Obviamente que la va a dejar al lado por mi belleza, temple, carisma“, gritó Sebastián buscando la reacción de Constanza, quien nuevamente hizo una corta intervención: “ Todo lo que has dicho no me interesa, deja de perder tu tiempo“, aseguró.

Finalmente Seba no logró su cometido pero aún así no perdió la oportunidad lanzar un último dardo a la participante: “Deja de victimizarte, ‘vístima’. Ya llegó la Vivi, eso es lo que querías, dejarme solo por la vida. Aquí la tienes al lado, dale cariño, todo lo que quieras. A mí no me hables Constanza. Nosotros terminamos, ya terminé, te pateé de hecho”, puntualizó.

Revisa el momento acá:

Síguenos en