Raimundo se desahogó con Rubén tras dura pelea con Coni: “Estoy chato de la gritadera, maltrato todo el rato”

El jugador de Gran Hermano Chile sostuvo que Constanza le ha excluido, repitiendo lo que ella misma ha reclamado. "Ella me dijo mucho rato 'a mí me excluyeron y me sentí sola', y ahora ella me esta excluyendo a mí", manifestó.