Skarleth y Jorge se fundieron en emotivo abrazo tras su reingreso a Gran Hermano: “Te extrañé mucho”

Un emotivo reencuentro tuvo Skarleth con Jorge, tras hacer ingreso nuevamente a la casa de Gran Hermano. Los participantes se dieron emocionante abrazo, que hizo llorar a la participante. Mientras se abrazaban, Jorge admitió que no la había reconocido por su renovado look: “Pequeña bestia, no te caché por el pelo”, expresó. Minutos después, el participante le dedicó unas cómicas pero cálidas palabras de recibimiento: “Bienvenida enana, estoy ocupando tu cama si”, comentó entre risas. Skarleht también expresó sentir a su fiel amigo de encierro: “Te extrañé mucho”, comentó entre lagrimas.