Así fue la sorpresiva y demoledora renuncia de iCata a Gran Hermano: “No estoy tan feliz acá”

Este jueves, iCata comunicó su sorpresiva salida a sus compañeros de Gran Hermano: “Como ustedes nunca sabrán el próximo movimiento de iCata, hoy es mi último día en la casa“. La influencer entregó las razones detrás de su decisión y afirmó que no estaba cómoda en la casa. “Vine a pasarla bien y me está costando pasarla bien. (…) Este año me prometí que la felicidad iba primero que todo en mi vida y ya no estoy tan feliz acá“, expresó entre lágrimas la streamer, quien conmovió a los jugadores y fue abrazada por cada uno de ellos, marcando uno de los momentos más emotivos del reality hasta ahora.