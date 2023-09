Repechaje Gran Hermano Chile: ¿Cómo votar por el sexto jugador que regresará a la casa?

La votación del público de Gran Hermano Chile será clave para el proceso de repechaje, ya que sólo 6 ex participantes podrán hacer su reingreso a la casa más famosa del mundo.

En esta ocasión cada jugador al interior de Gran Hermano emitió 2 votos por 1 ex jugador y 1 por otro ex jugador. Donde el más votado de los primeros 5 ex participantes, ingresará este domingo en vivo y en directo. Mientras que los otros restantes lo harán durante la próxima semana, más el que obtenga mayor votación popular.

Además, la líder la semana tomó un rol fundamental, ya que entregó 4 votos a 1 ex jugador y 2 a otro.

Y tras la votación realizada por los jugadores que se encuentran al interior de Gran Hermano, los ex participantes que reingresaran a la casa más famosa del mundo son:

Francisco (7 votos)

Sebastián (6 votos)

Estefi (4 votos)

Alessia (4 votos)

Fran (3 votos)

Si bien los jugadores de la casa más famosa del mundo, ya decidieron el reingreso de los 5 ex jugadores a través de votaciones, aún no se encuentra concluido el proceso de repechaje.

¿Cómo puedo votar para el repechaje de Gran Hermano?

Todavía existe una instancia más para un último cupo, ya que el sexto participante en reingresar a la casa más famosa del mundo será definido por la votación del público en dos simples pasos:

1. Debes enviar un SMS al 3331

2. Escribe el nombre de la persona que deseas que vuelva a la casa de Gran Hermano y listo.

¿Por qué jugadores puedo votar para el repechaje de Gran Hermano?

Los jugadores por los que puedes votar para su reingreso a la casa de Gran Hermano son:

Skarleth

Viviana

Trinidad

Lucas

Fernando “Bambino”

