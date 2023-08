Jorge terminó con sonrisa de oreja a oreja tras inesperado saludo de su ex polola en Gran Hermano

Tras ganar junto a Fran el desafió que les propuso Gran Hermano, Jorge recibió un inesperado y cariñoso mensaje de su ex polola, de quien ha hablado en varias ocasiones y no la olvida: “Me acuerdo como si fuese ayer”. Además, su ex enamorada le mandó un beso, lo que causó estragos en el participante. “No sé dónde me habrá mandando el beso, espero que en la boca”. Minutos después reflexionó con nostalgia: “Podría estar 6 meses o 1 año más aquí y seguir pensando en ella”, expresó.