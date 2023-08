“No me dio la pasá”: Raimundo se mostró celoso tras franca confesión de Coni en Gran Hermano

Coni, Raimundo y Pincoya hicieron un juego de 100% honestidad, donde los participantes se hicieron una serie de preguntas. Luego de que Jennifer revelara que Jorge es su tipo, Coni contó que en repetidas ocasiones le pidió un beso al participante, quien se negó en todas las oportunidades: “Le traté de dar un beso pero no me dio la pasá”. Ante la experiencia relatada por la bailarina, Raimundo quiso ahondar mañosamente en la situación y Constanza comentó más detalles: “Varias veces le dije como ‘ya dame un beso'(…) me decía ‘no, no quiero’”.