“Voy a ser su pesadilla, no solo acá”: La tajante reflexión de Jennifer tras actitud de Mónica con la comida

¡La porotada sigue causando estragos en Gran Hermano! Coni decidió contarle a Pincoya la actitud de Mónica cuando no quiso comerse los porotos que había preparado la oriunda de Chiloé, apartándolos en un plato y luego los botó a la basura. Tras enterarse de lo sucedido, Jennifer hizo una tajante reflexión: “Aunque me trate como el ho… siempre voy a ser amable con ella”. Minutos después agregó: “Por mucho tiempo voy a ser su pesadilla, no nomás acá, también fuera”.