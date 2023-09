Lucas Crespo de Gran Hermano sufrió violento robo: “Me asaltaron con pistola”

Durante este lunes, el ex participante de Gran Hermano Chile, Lucas Crespo, dio a conocer que sufrió un violento asalto en el Barrio Bellavista, lugar en que le robaron su teléfono y lo intimidaron con un arma de fuego.

“Me asaltaron en Bellavista con pistola y me quitaron el teléfono estando abierto”, fue lo que detalló sobre el hecho que habría ocurrido durante la noche del domingo.

Cabe destacar que Lucas se ausentó del programa en donde se anunciaría al jugador que reingresaría a la casa tras la votación del público por el repechaje. Y los motivos habrían tenido directa relación con el robo.

“No tengo acceso a ninguna red social porque las tengo con doble verificación”, señaló el tiktoker, debido a que al no tener acceso a su número telefónico no puede reactivar sus cuentas.

De ahí que advirtiera lo que pudieran, eventualmente, comentar desde sus redes sociales: “Si les escriben o suben cualquier cosa sepan que no soy yo”, indicó.

Finalmente, luego del desafortunado hecho, aprovechó de enviar una recomendación a sus seguidores para que no les ocurra lo mismo: “Abrazo y anden con cuidado”, cerró.

