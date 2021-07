Grease es uno de los musicales más conocidos en la cultura pop. Desde su estreno en 1972, la película protagonizada por John Travolta (Danny) y Olivia Newton-John (Sandy), sigue vigente en diversas formas.

Por esto, tras 41 años, el filme estadounidense volverá a las pantallas de la mano de Paramount+ en formato de serie. Sin embargo, la historia será distinta.

Lee también: La tercera temporada de “Sex Education” ya tiene fecha de estreno

La producción, de nombre Grease: Rise of the Pink Ladies, seguirá la historia del icónico grupo de amigas que acompañaba a Sandy.

En 10 capítulos, la serie se situará 4 años antes de los eventos de la película original, con Rizzo y su compañeras como protagonistas.

De acuerdo a Variety, la producción será encabezada por Annabel Oakes, quien ha sido parte de la redacción de los guiones de Atypical, Awkward y Angel From Hell.

Hay que recordar que este no es el único proyecto en torno al mundo de Grease, pues, a inicios de 2019, se anunció la película Summer Lovin, enfocada en la relación de Danny y Sandy. No obstante, la producción aún no ha visto la luz.