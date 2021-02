La cantante Grimes y el rapero Lil Uzi Vert hicieron públicas sus intenciones de implantarse chips en el cerebro juntos.

Todo comenzó luego de que el rapero compartiera en Twitter la palabra “Neuralink“, en referencia a la iniciativa de Elon Musk, esposo de Grimes, de una interfaz que busca conectar el cerebro humano a las computadoras.

El propósito es que personas con afecciones como la enfermedad de Parkinson puedan controlar sus movimientos físicos o manipulen máquinas a través del pensamiento.

Lee también: The Weeknd y su ejército de hombres vendados protagonizaron un pirotécnico show en el Super Bowl

“Hagámoslo”, le escribió la cantante, a lo que Lil Uzi Vert respondió:“Estoy listo, ¿Cuándo lo haremos?”.

Luego, Grimes señaló que podría ser en 2022 y que, si bien es una cirugía experimental, si tienen éxito podrían tener la “sabiduría de los dioses”.

Por otra parte, el rapero hizo noticia durante los últimos días tras implantarse un diamante en su frente cuyo valor asciende a los US$ 24 millones.

I’m ready when we doing it ? https://t.co/5VIe4yk2YU

Let’s aim for chips by 2022. it’s experimental surgery but if it succeeds we’ll have the knowledge of the Gods haha

— 𝑪𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒖𝒏𝒆࿎ (@Grimezsz) February 7, 2021