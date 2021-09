El cantante nacional Leo Rey fue uno de los últimos invitados al programa de conversación de Chilevisión, Pero con respeto, donde reveló los problemas económicos que tuvo cuando fue vocalista del grupo La Noche.

El artista aseguró que tiene “sentimientos encontrados” con la agrupación tropical con que saltó a la fama durante la década del ‘2000. “Me hicieron pebre, o sea, ahora con el retiro del 10% yo no tenía ni un peso. Nunca me impusieron, nunca me dieron boleta. Me cagaban con las lucas, me pagaban 100 lucas y el grupo cobraba $10 millones”.

“No facturé. Si por eso que yo estoy tan dolido, no solamente para mí, para todos mis compañeros que éramos de La Noche 2006-2010, fuimos prácticamente utilizados, y fuimos número uno en todo, los ranking, la banda más importante de la década, y todos andábamos al tres y al cuatro, y nadie se pudo asegurar, yo creo que todos están en la misma”, agregó.

Particular respuesta de La Noche

Ante el revuelo que causaron las declaraciones del solista, la banda de cumbia decidió responder a través de la caja de comentarios de Facebook del perfil de Radio Biobío.

Sin embargo, sin poner ninguna palabra, el grupo compartió el link de la canción Mentiroso, perteneciente al disco En tu cuarto (2008) cuando Leo Rey aún era vocalista.

“Él es un mentiroso, que hiere y que lastima, pero lo quieres tanto, le crees sus mentiras”, dice parte de la letra del tema.